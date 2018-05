Wermelskirchen: Seminar über selbstbewusstes Auftreten im Beruf

Wermelskirchen Die Volkshochschule lädt für kommenden Sonntag, 13. Mai, 11 bis 14.45 Uhr, zu einem Seminar in die Turnhalle Tente ein. Das Motto lautet "Selbstbewusstes Auftreten und Haltung - Körpersprache im Beruf". Die Leitung haben Daniela Kebel und Jan Marius Krüger. Die Teilnahme kostet 34,60 Euro.

Zum Inhalt: Selbstbewusstes Auftreten erleichtert das Leben, man gerät nicht in die Rolle eines potenziellen Opfers von Mobbing oder Diskriminierung. Auch im Beruf ebnet es Wege und öffnet Türen, ohne Selbstsicherheit wird man auf der Karriereleiter schnell übergangen. Dazu gehört die richtige Körperhaltung, die im Kursus ebenso trainiert wird wie das sichere Gefühl, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. "Denn die Haltung ist das aussagekräftigste Argument jeder Begegnung", heißt es in der Ankündigung. Der Kursus richtet sich an alle, die an ihrem Selbstbewusstsein und an ihrer Haltung arbeiten wollen. Ob für Alltag, Schule, Studium oder Beruf. Eine psychologische Herangehensweise findet nicht statt.