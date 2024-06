Abschlüsse an den Wermelskirchener Schulen Fast 130 Sekundarschüler bekommen Zeugnisse

Für die bewegendsten Momente dieser Abschlussfeier sorgen die Schüler selbst – mit poetischen Einspielern. Die Jugendlichen haben vor ihrer großen Feier einen „Poetry Slam“ verfasst und kleine Videos gedreht. Während die einen gut gelaunt über ihre Abschlussfahrt dichten, nehmen andere ihre Zukunft in den Blick: „Mein Leben, mein Pfad. Mutig und stark“, dichtet einer der Schüler und erzählt in poetischen Worten von seiner Angst vor Fehlern und falschen Entscheidungen. Ein anderer stellt fest: „Der Lohn wird nicht in Geld gemessen, sondern in Freundschaften“.