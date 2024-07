Sekundarschule Wermelskirchen Ergebnisse der Projekttage werden bei Schulfest bestaunt

So wurde beispielsweise hinterfragt, welche Einflüsse die Künstliche Intelligenz (KI) auf das demokratische Zusammenleben hat. Die Antwort gaben sprechende Plakate – Jugendliche hatten die Technik und Elektronik dahinter unter Anleitung von Lehrerin Anne Sojka programmiert. An anderer Stelle wurden soziale Komponenten in einem Pen & Paper-Rollenspiel trainiert, und auf dem Schulhof waren „Pralinen für Bienen“ im Rahmen des Projekts von Heike Glaser im Angebot. Wieder andere Projekte waren im Stadtgebiet unterwegs und präsentierten ihre Ergebnisse wie beispielsweise die Spuren der NS-Zeit in Wermelskirchen auf Fotos an Stellwänden.