Intensiv-Lernwoche an der Sekundarschule Wermelskirchen : Schüler arbeiten „Corona-Lücken“ auf

Info

Die „Fünfer“ Die Schüler der fünften Klassen nahmen nicht an der Intensiv-Lernwoche teil, sondern absolvierten die Sozialtrainingswoche.

Klassen An der Sekundarschule werden drei fünfte, vier sechste, fünf siebte, fünf achte, vier neunte und fünf zehnte Klassen unterrichtet. Neun Schülerinnen und Schüler sind zum laufenden Schuljahr von einem Gymnasium an die Sekundarschule gewechselt. „Dafür hätten wir beinahe eine weitere Klasse einrichten müssen, was jedoch gar nicht zu machen gewesen wäre“, so Moritz Lohmann. Hannah Schütte fügt hinzu: „Sollten in den sechsten Klassen Schüler hinzukommen, müssten wir eine weitere Klasse einrichten.“