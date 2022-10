Pflege in Wermelskirchen : Seit Monatsbeginn liegt Pflegeberatung in der Hand des Kreises

Wermelskirchen Die Seniorenberatung, die in Wermelskirchen bisher in Personalunion mit der Pflegeberatung von Sabine Salamon ausgeführt wurde, verbleibt im Seniorenbüro der Stadt Wermelskirchen.

Der Kreis feiert seine Entscheidung, Kommunalpolitik und Verwaltung in Wermelskirchen nehmen den Wechsel der Zuständigkeit der Pflegeberatung von der Stadt- zur Kreisverwaltung zähneknirschend hin (wir berichteten). Seit Anfang Oktober ist dieser Wechsel vollzogen, teilt die Pressestelle des Rheinisch-Bergischen Kreises unter der Überschrift „Altbewährtes in neuen Händen“ mit: „Wermelskirchener Bürger können sich wie gewohnt zu Hause, in der Beratungsstelle in Wermelskirchen, telefonisch oder per Videotelefonie von einer Pflegeberaterin des Kreises beraten lassen.“