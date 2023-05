Straußenfarm in Wermelskirchen-Emminghausen Zum „Geburtstag“: Hochbetrieb bei den Straußen

Ob am Christi Himmelfahrts-Feiertag oder auch am darauffolgenden Samstag – die Besucher kommen in Scharen. „Wir waren am Donnerstag schon mal da“, erzählt Karin Weber, die mit Tochter und Enkel zur Farm gekommen ist. Da seien alle Eier noch fest verschlossen gewesen. „Wir haben die Straußenfarm von Anfang an begleitet“, sagt Karin Weber. Unzählige Male seien sie bereits in Emminghausen gewesen – auch damals, als hier noch viel weniger Tiere lebten.