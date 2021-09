Urteil im Verfahren wegen räuberischer Erpressung : Sechseinhalb Jahre Haft für Räuber

Wermelskirchen Sparkassen-Überfall in Dhünn fand mit Urteil seinen Abschluss. Die Staatsanwaltschaft forderte acht Jahre und neun Monate Haft, die Verteidigung Freispruch.

Die Mühlen der Justiz mahlen bisweilen langsam, so geht ein Sprichwort. Wenn sie aber zu mahlen begonnen haben, tun sie dies in der Regel bis zum Ende. Das Ende, in diesem Fall ein Urteil am Landgericht Köln gegen einen heute 40-jährigen Algerier, kam allerdings wirklich spät. Der Mann war angeklagt worden, zwischen September 2008 und Juli 2010 unter anderem die damalige Sparkassenfiliale in Dhünn überfallen zu haben. Außerdem stand er wegen zwei weiterer Raubüberfälle in Düren und Bergneustadt vor Gericht.