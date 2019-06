Aufregendes Fest in Wermelskirchen : Sechs Frauen und 13 Kinder aus Afrika in St. Michael getauft

Sechs Frauen und 13 Kinder aus Afrika in St. Michael getauft

Aufregendes Fest in Wermelskirchen

Die Familien aus Nigeria, Guinea und dem Kongo nach dem Taufgottesdienst in der katholischen Kirche von St. Michael. Foto: Christoph Schönbach

Wermelskirchen Die Gruppe wurde in einem ein Jahr dauernden Kursus auf die Taufe vorbereitet. Dabei wurden sie von Brigitte Krips und Reinhard Bornefeld von der katholischen Kirchengemeinde St. Michael unterstützt.

Es war für alle Beteiligten ein aufregendes Fest und eine außergewöhnliche Heilige Messe – etwas, dass man so nicht alle Tage erlebt. In der katholischen Kirchengemeinde St. Michael wurden jüngst sechs afrikanische Frauen aus Nigeria und 13 Kinder aus Nigeria, Guinea und dem Kongo durch die Taufe in die römisch-katholische Kirche aufgenommen.