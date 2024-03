Ehrung verdienter Bürger in Rhein-Berg Sechs Wermelskirchener bekommen Goldene Ehrennadel des Kreises

Für ihr Engagement im Bereich der Jugendförderung erhält Lisa Chevey die Ehrennadel in Gold. Sie ist Gründungsmitglied des Wermelskircheners Pfadfinderstamms „Wippera“, der 2012 ins Leben gerufen wurde. Dort leitet sie verschiedene Pfadfindergruppen und setzt Veranstaltungen sowie Aktionen um – zum Beispiel gemeinnützige Projekte oder Abenteueraktivitäten, die Beteiligung an Festen oder Aufräumaktionen. Seit 2018 gehört Lisa Chevey dem Vorstand der Pfadfinderbewegung an.