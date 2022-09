Unfall in Wermelskirchen : Schwindelanfall – Autofahrerin kracht vor einen Baum

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden an diesem Auto bei einem Unfall in Kreckersweg. Foto: Polizei

Kreckersweg Wahrscheinlich viel Glück hatte am Montagnachmittag eine 19-jährige Wermelskirchenerin bei einem Unfall in Kreckersweg. Sie krachte nach einem Schwindelanfall vor einen Baum.

Wahrscheinlich viel Glück hatte am Montagnachmittag eine 19-jährige Wermelskirchenerin bei einem Unfall in Kreckersweg. Sie krachte nach einem Schwindelanfall vor einen Baum. Die junge Frau kam auf der Landstraße 101 aus Richtung Sonne und kam im Verlauf der Straße laut Polizei plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte frontal vor einen Baum am Straßenrand, wobei ihr Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Zudem lösten bei dem Aufprall sämtliche Airbags aus. Andere Verkehrsteilnehmer eilten der Fahrerin zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die alarmierte Feuerwehr streute umgehend nach ihrem Eintreffen die auslaufenden Betriebsstoffe ab und eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Fahrerin.