Schwimmen lernen in Wermelskirchen „Schwimmen ist überlebenswichtig“

Die Kompaktkurse finden an vier Tagen in der ersten Ferienwoche und an vier Tagen in der zweiten Ferienwoche statt: Der erste Kurs startet jeweils um 8 Uhr, der zweite um 9 Uhr und der dritte um 10 Uhr. „Die Kinder sind dann 45 Minuten im Wasser“, erklärt Verena Braumann. Das Training beginnt im flachen Wasser und verlegt sich mit den Tagen dann in tieferes Wasser.