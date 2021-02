Bildung in Wermelskirchen : Werben für das Wermelskirchener System

Das Städtische Gymnasium Wermelskirchen in der Stockhauser Straße. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Pünktlich zum Anmeldetermin stellen die Schulleiter von Sekundarschule und Gymnasium erste Ergebnisse ihrer Kooperation vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die Botschaft von Elvira Persian und Dietmar Paulig ist deutlich: „In Wermelskirchen bekommen Schüler die bestmögliche Förderung“, sagen die beiden Schulleiter. Vom 24. bis 26. Februar nehmen die Sekundarschule und das Gymnasium Anmeldungen entgegen. Und sowohl das Team am Gymnasium als auch in der Sekundarschule wünschen sich, dass in diesem Jahr deutlich weniger Schüler auf weiterführende Schulen in Nachbarstädte abwandern. Entscheiden sich seit jeher rund 20 Prozent der Eltern für eine Schullaufbahn der Kinder in benachbarten Städten, waren es im vergangenen Jahr nahezu 30 Prozent. Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert verwies damals auf den etwas holprigen Start der neuen Sekundarschule, der Eltern womöglich verunsichert habe.

Der liegt inzwischen sieben Jahre zurück, seit 2019 werden auch an der Sekundarschule alle Jahrgangsstufen unterrichtet. „Dadurch haben wir in Wermelskirchen jetzt ein gutes System, in dem alle Schüler ihren Platz finden können“, sind sich Paulig und Persian sicher. Gymnasium und Sekundarschule würden sich nicht als Konkurrenz empfinden, sondern als Partner. Und deswegen wolle man in diesem Jahr die Familien gemeinsam bei ihrer Entscheidung für eine weiterführende Schule unterstützen. „Wir haben uns gefragt, wie wir die Eltern im Corona-Jahr erreichen“, sagt Paulig. Die Sekundarschule sei eigentlich sehr darauf angewiesen, in Grundschulen und bei Informationsveranstaltungen auf sich aufmerksam machen zu können. Und auch im Gymnasium fällt in diesem Jahr der beliebte „Tag der offenen Tür aus“. „Die Familien können sich also nicht selbst vor Ort einen Eindruck von unserer Schule verschaffen“, bedauert Elvira Persian.

Info Anmeldezeiten können online gebucht werden Sekundarschule Eltern und Kinder, die sich Unterstützung bei der Entscheidungsfindung wünschen, können sich an das Sekretariat der Sekundarschule wenden und einen Beratungstermin vereinbaren: Telefon 02196 8871630. Onlinetermine zur Anmeldung können auf www.sekundarschule-wermelskirchen.de gebucht werden. Gymnasium Über Beratungsmöglichkeiten informiert das Sekretariat der Schule unter Telefon 02196 708690. Anmeldetermine für die Zeit zwischen dem 24. und 26. Februar können auf www.gymnasium-wk.de gebucht werden.

Die beiden Schulen reagieren: Sie haben umfangreiche Informationen ins Internet gestellt und die Zeitfenster in der Anmeldephase verlängert. Wer online einen Termin zwischen dem 24. und 26. Februar bucht, bekommt im Gymnasium 20 Minuten und in der Sekundarschule 15 Minuten Zeit zum Gespräch und zur Beratung. „Und natürlich wird in unseren Sekretariaten auch schon vorher Beratungskontakt vermittelt“, betonen beide Schulleiter.