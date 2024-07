Schullandschaft in Wermelskirchen Bei fünften Klassen zehnzügig kalkulieren

Bis zum Ende des Jahrzehnts wird es mindestens ein oder zwei schwache Jahrgänge geben, die von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln. Das sei nichts Besonderes, aber in Wermelskirchen markant ausgeprägt. Diesen Ausblick gab Wolf Krämer-Mandeau vom Bonner „biregio“-Büro, das von der Stadtverwaltung mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2023 / 24 mit Ausblick bis zum Jahr 2037 beauftragt war. Aber, so kündigte der Fachmann an: „Mittelfristig werden jährlich rund 350 Kinder in Wermelskirchen von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln – zur Zeit sind das etwa 300.“ Grund dafür seien auch die mindestens 100 neuen Wohneinheiten, die in den nächsten Jahren in Wermelskirchen geplant seien und für Zuzug sorgten.