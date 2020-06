Fusion im Bildungsbereich : Berufskolleg Bergisch Land hat nur noch einen Förderverein

Wermelskirchen Pädagogische Aufgaben, aber auch diverse Einladungen zu Vorträgen und die Anschaffung eines E-Fahrzeuges stehen auf der Agenda des neuen Vereins. Rückblickend zum 1. Januar 2020 soll dieser entstehen.

Wenn die Mitgliederversammlungen am Mittwoch zustimmen, erfolgt die Neufassung einer Vereinssatzung, die von den Vorständen bereits im Vorfeld erarbeitet worden ist. „Erleichtert hat die Vorbereitungen die gute Zusammenarbeit in beiden Vereinen mit ähnlichen oder vergleichbaren Vereinsstrukturen“, berichtet Thilo Mücher, neben Reinhard Dalka gleichberechtigter Vorsitzender des neuen Vereins. Bereits 2017 hatten die beiden Berufskollegs in Wermelskirchen und Wipperfürth fusioniert. Die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecke haben sich nach der Verschmelzung nicht geändert.