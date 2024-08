Schuljahr 2024/25 in Wermelskirchen Gesamtschule wächst um 152 Kinder in sechs Klassen

Alle ehemaligen Viertklässler, die in der kommenden Woche an eine der beiden weiterführenden Schulen in Wermelskirchen wechseln, werden ihr Abitur in neun Jahren ablegen. Das Gymnasium geht fünfzügig mit 119 Mädchen und Jungen in das neue Schuljahr 2024/25. Die im vergangenen Jahr gegründete Gesamtschule wächst um einen zweiten Jahrgang um sechs Klassen mit insgesamt 152 Schülern. Die Sekundarschule nimmt im zweiten Jahr keine Fünftklässler mehr auf, unterrichtet wird nur noch in den Jahrgangsstufen sieben bis zehn.