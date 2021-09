Bildung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Roboter fördert Programmierkompetenz

Für diese Roboterdame wird noch ein Name gesucht. Foto: Kreis/Alexander Schiele

Rhein-Berg Die Schulen können sich die Roboterdame über den Rheinisch-Bergischen Kreis ausleihen und sie dann im Unterricht programmieren. Abstimmung über Namen findet im Internet statt.

Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg hat Verstärkung bekommen. Die humanoide Roboterdame aus der Familie „NAO“ ist im Rheinisch-Bergischen Kreis angekommen und steht dort künftig Kindern und Jugendlichen in den weiterführenden Schulen der Region zur Verfügung. Die Schulen können sich die Roboterdame über den Rheinisch-Bergischen Kreis ausleihen und sie dann im Unterricht programmieren, teilt die Kreisverwaltung mit.

Mit der Roboterdame lassen sich viele Facetten der Künstlichen Intelligenz spannend in den Unterricht integrieren und hautnah erleben. „Nao“ ermöglicht es den Schülerinnen und Schüler, in die Robotik und das Coding einzusteigen – nicht theoretisch abstrakt, sondern ganz konkret. „Wir möchten das Programmieren spielerisch in die Klassenzimmer bringen und damit diese wichtige Kompetenz bei den Kindern und Jugendlichen noch stärker fördern“, erläutert Sophia Tiemann, Leiterin des Amtes für Bildung und Integration beim Rheinisch-Bergischen Kreis, das Engagement.