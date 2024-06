Abschlüsse an Wermelskirchener Schulen Gymnasiasten verlassen als Piraten die Schule

„Hinter uns liegt eine Reise, die uns verändert hat“, stellte Luca Nickel fest und erinnerte humorvoll an die großen Meilensteine der Schulzeit. Justus Lück schloss sich an die heiteren Erinnerungen an: „Wir haben zusammen viel erlebt. Höhen und Tiefen“, erzählte er. „Heute verlassen wir diese Schule als eine Stufe.“ Franziska Ovenhausen und Heiner Kalenberg hatten die Schüler als Jahrgangsstufenleiter auf der letzten Etappe ihrer Schulzeit begleitet und bescheinigten ihnen zum Ende: „Wir haben diese Reise durch Stürme und Wellen gemeinsam gut gemeistert“.