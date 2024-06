Schulabschlüsse 2024 in Wermelskirchen Sommerliche Zeugnisvergabe am Berufskolleg

Für die Einen war ist es die letzte Hürde vor dem Studium, für die Anderen der Abschluss ihrer Berufsausbildung: Die Zeugnisausgabe am Berufskolleg markierte für mehr als 130 Absolventen einen Wendepunkt in ihrem Leben. „Ihr könnt stolz auf euch sein“, rief Schulleiter Thilo Mücher allen Abschlussschülern bei der feierlichen Zeugnisvergabe zu. In Anlehnung an die laufende Fußball-Europameisterschaft verliehen Schulleitung und Mitschüler dem Jahrgang den ehrenvollen Namen: „Team 2024“.