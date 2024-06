Schüleraustausch in Wermelskirchen Freundschaft über den Atlantik hinweg

Sie haben Trier besucht und Bonn, waren in Maastricht und auf der Wewelsburg. Sie haben einen Abstecher nach Köln gemacht und zusammen Fußball geschaut. Fast drei Wochen lang waren zwölf Schüler aus Kentucky mit ihren Gastschülern des Gymnasiums Wermelskirchen in Deutschland unterwegs. Das Austauschprogramm macht es möglich. Am Freitagmorgen steht nun der letzte Ausflug der Austauschschüler im Kalender: Sie machen Station in dem Unternehmen „Tente“ – bevor es am Montagmorgen zurück in die USA geht.