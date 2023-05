Radfahren in Wermelskirchen Ende des 19. Jahrhunderts herrschte ein feindliches Fahrradklima

Es war ein ebenso interessanter wie humorvoller Ein- und vor allem Rückblick in das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert. Frank Schopphoff, Mitglied des Bergischen Geschichtsvereins, hatte nach der Jahreshauptversammlung der Wermelskirchener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins eine Vielzahl an Informationen und vor allem Bildern rund um das Thema Radfahren in dieser Zeit mitgebracht.