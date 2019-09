Montagsinterview Stefan Springer : Keine Entspannung beim Fichtensterben

Baumschäden wie diese finden sich an vielen Stellen im Wermelskirchener Forst.

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Revierförster spricht über die Lage im Wald, dem Trockenheit und die Borkenkäfer derzeit stark zusetzen.

Herr Springer, haben Sie aktuell gerade sehr viel im Wald zu tun?

Stefan Springer Ja, das habe ich in der Tat. Zum einen muss ich die Borkenkäfer-Lagen im Auge behalten und überprüfen, wo neue hinzugekommen sind. Dann muss ich die Waldbesitzer informieren und das weitere Vorgehen besprechen. In den vergangenen Wochen, in denen es so warm und trocken war, hatte ich auch genug damit zu tun, Waldbesucher auf Benimmregeln hinzuweisen. Ein Stichwort wäre hier natürlich das Rauchen im Wald.

Info Der Schädling bohrt im Holz die Gänge Foto: dpa/Roland Weihrauch Schädling Der Borkenkäfer zählt zur Familie der Rüsselkäfer. Viele Arten dieser Käfer nisten sich unter der Borke oder im Holz von Bäumen ein, pflanzen sich in selbstgebohrten Gängen fort und schaden damit dem Baum bis zu dessen Absterben. Wenn es nicht genug regnet, sinken die Abwehrkräfte der Bäume, die sich sonst mit Harz gegen den Borkenkäfer zur Wehr setzen.

Wie dramatisch ist die Situation im Moment in Wermelskirchen?

Springer Die Borkenkäfer-Situation ist in den vergangenen vier bis sechs Wochen tatsächlich schlimmer geworden. Im Vorjahr waren wir in Wermelskirchen noch nicht so schlimm dran und es gibt auch deutlich schlimmere Ecken in der näheren Umgebung, etwa in Odenthal. Aber es schreitet auch hier mit großen Schritten voran.

Gibt es deutschlandweit hier große Unterschiede?

Springer Wo es einen entsprechenden Fichtenbestand gibt, sieht es auch schlimm aus. Da gibt es deutschlandweit keine größeren Unterschiede. Besser sieht es eben in Regionen aus, in denen es mehr Laubwald gibt. Aber auch der Laubwald bekommt nach und nach mehr Probleme.

Was ist das größere Problem – die Trockenheit oder der Borkenkäfer?

Springer Für den Bereich Wermelskirchen kann man sagen, dass die Trockenheit das ursprüngliche Problem ist, das die Borkenkäfer-Kalamität so stark hat werden lassen und begünstigt hat. Aber das aktuell größere Problem ist schon der Käfer selbst. Einfach weil er wesentlich mehr Arbeit verursacht und auch viel mehr Bäume absterben lässt.

Sind alle Bäume von der Trockenheit gleichermaßen betroffen?

Springer Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt einige Baumarten, die resistenter gegen die Trockenheit sind als andere. Es kommt auch auf die Lage an – ist etwa ein Bachlauf in der Nähe? Tatsache ist aber, dass vor allem die Fichten wegen der Trockenheit keine Abwehrkräfte gegen den Borkenkäfer mehr haben. Es sterben aber auch Buchen und Eichen wegen der Trockenheit ab. In Wermelskirchen sind das eher Einzelbäume und keine Bestände. Dennoch muss man sagen, dass schon alle Bäume unter dem Stress wegen der Trockenheit zu leiden haben.

Kann man einen Schädling wie den Borkenkäfer eigentlich auch wieder ganz loswerden?

Springer Grundsätzlich muss man ja sagen, dass der Borkenkäfer Teil des Ökosystems ist. Er hat ein eine Daseinsberechtigung. Der Borkenkäfer überwintert zum Teil im Boden oder im Stamm. Um ihn ganz loszuwerden müssten wir den Boden begiften und das steht natürlich außer Frage. Deswegen ist es auf ein oder zwei Jahre gerechnet unwahrscheinlich, dass er ganz weg ist. Wenn natürlich mal alle Fichten weg sein sollten und nur noch Laubholz steht, dann wird man vermutlich keinen Borkenkäfer mehr vorfinden.

Was macht man akut bei befallenen Bäumen?

Springer Idealerweise wird der Baum schnellstmöglich gefällt und ins Sägewerk abtransportiert. Alternativ wäre auch Fällen und Entrinden möglich, damit er eben nicht mehr als Brutmaterial für den Borkenkäfer dienen kann.

Gegen die Trockenheit im Wald kann man ja nichts tun, oder?

Springer Wenig, ich hatte etwa einen Waldbesitzer, der hat frisch gepflanzte Bäume mit dem Tankwagen bewässert. Bei frischen Kulturen kann man das machen, das hilft dann auch. Und natürlich sollte man dem Klimawandel entgegenwirken, aber jetzt Wasser einzufliegen, erscheint mir da nicht sinnvoll.

Wie sieht es mit den Bäumen im Stadtgebiet aus?

Springer Da sind Bewässerungsaktionen durch Bauhof oder die Feuerwehr schon sinnvoll. Stadtbäume stehen ja auch in der Regel in asphaltierter Umgebung und können entsprechend aus der Umgebung nur wenig Wasser ziehen.

Wie kann man künftig mit der Situation besser klarkommen?

Springer Das ist eine sehr gute Frage. Zum einen sollte man langfristig Bestände haben, die flexibler und robuster sind – weg von den Monokulturen! Wenn es dann wieder eine Großschadenssituation, wie eben jetzt gerade, dann ist der Schaden nicht so groß. In Wermelskirchen können wir in der forstlichen Infrastruktur noch einiges machen – etwa was Forstwege angeht, was Holzlagerplätze angeht. Wenn dann irgendwas passiert, was man nicht geplant hat – Trockenheit, Borkenkäfer, Waldbrand, suchen Sie sich etwas aus -, dann kann man das Holz vernünftig lagern und etwa entrinden. Es ist diesbezüglich auch einiges geplant, aber eben noch nicht komplett umgesetzt.

Muss man komplett umdenken, was die Forstwirtschaft angeht?

Springer Die Fichte ist als Bauholz natürlich nach wie vor sehr gefragt. Wenn man weiterhin den Wald aus wirtschaftlichen Gründen betrachtet, wird man künftig umdenken müssen. Zumindest dann, wenn der eigene Schwerpunkt auf der Fichte liegt. Es gibt noch einige Ecken, in denen die Fichte gut wachsen und leben kann. Aber der Grundsatz: Fichte ging die vergangenen 60 Jahre, mache ich auch die nächsten 60 Jahre – der wird wohl so nicht mehr funktionieren.

Würde sich die Natur eigentlich auch von alleine regulieren?

Springer Natürlich würde wieder irgendetwas wachsen. Wenn man etwa eine Fläche mit Fichtenbestand hatte, auf der der Borkenkäfer gewütet hat und alle Bäume weg sind – dann würden danach mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ohne menschliches Zutun neue Fichten wachsen. Einfach, weil die der Altbestand waren. Dann würden Pionierhölzer wie Birke und Lärche wachsen, dazu vielleicht Buche und Eiche oder Vogelbeere hochkommen. Es könnte aber auch eine Vergrasung stattfinden, die sich dann später sukzessive wieder in Wald verwandeln würde.

Hand aufs Herz – machen Sie sich um den Wermelskirchener Forst Sorgen?