DTV beim Burscheider Stadtlauf : Schnelle Mädchen aus Dabringhausen

Dabringhausen/Burscheid Der DTV nahm jetzt mit großem Erfolg bei bestem Laufwetter am Burscheider Stadtlauf teil. Nach nur 4:00,6 Minuten erreichte die 13-jährige Lara Spitzbart als schnellstes Mädchen das Ziel.

Gespannte Aufregung bei zwölf jungen Sportlern der Leichtathletik-Gruppe des Dabringhauser TV, die am Burscheider Stadtlauf bei bestem Laufwetter teilnahmen. „Coronabedingt war es für viele der acht- bis 13-Jährigen der erste richtige Sportwettkampf überhaupt, und entsprechend groß die Vorfreude und Nervosität“, berichtet Martina Pannack, stellvertretene Abteilungsleiterin Turnen, Fitness & Leichtathletik beim DTV. Der Rundkurs war einen Kilometer lang, den die mehr als 70 jungen Teilnehmer in zwei Feldern, getrennt nach Geschlechtern, bewältigen mussten. Viele Eltern, Großeltern und Geschwister feuerten die Sportler am Streckenrand kräftig an und spendeten ordentlich Beifall.