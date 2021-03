Der Rheinisch-Bergische Kreis bewegt sich nicht : Schnelle App-Lösung gefordert

Wermelskirchen Die Freien Wähler haken nach, wie die digitale Kontaktverfolgung im Kreis geplant ist. Denn die Kreisverwaltung hält still, während Nachbarstädte mit der Luca-App erfolgreich arbeiten.

Informationen zu den Erfahrungen mit der Luca-App könnte die benachbarte Stadt Solingen geben, die bereits mit der App arbeitet. Auch der Kreis Warendorf würde sich für einen Erfahrungsaustausch anbieten, so Conrad, den vor allem interessiert, ob der Kreis bereits Kontakt zur Landesregierung aufgenommen hat, um den Stand bezüglich der Bereitstellung einer zentral lizensierten App zu erfragen. Wie berichtet, drängen auch die NRW-Landräte, unter ihnen Landrat Stephan Santelmann, auf eine mobile Lösung, fordern schon seit längerem von der Landesregierung eine App für die sichere Übertragung von Kontaktpersonendaten an die Gesundheitsämter. Jetzt muss eine Entscheidung her, so die Freien Wähler, denn: „Das Gefühl der Menschen, wieder am Leben teilhaben zu können, ist stark beeinflusst von der Möglichkeit, Gastronomiebetriebe und Kultureinrichtungen zu besuchen. Deshalb ist der Wunsch groß, dass die Kontaktverfolgung via App möglich sein soll“, so Werner Conrad.