Kulturverein in Wermelskirchen Kindertheater mit dem Magier der Märchenfiguren

Als Matthias Kuchta vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal mit seinen Figuren nach Wermelskirchen kam, da hingen die Kinder an seinen Lippen. Sie verfolgten gebannt, wie Matthias Kuchta die Figuren über die Bühne bewegte. Die Kinder, die nun vor der großen Bühne im Bürgerzentrum Platz nahmen, zeigten sich genauso fasziniert. „Nach all den Jahren stelle ich fest: Die Kinder haben sich eigentlich nicht verändert“, erklärte Kuchta, der in diesem Jahr nach über 40 Jahren auf Abschiedstournee geht. Auch der Besuch in Wermelskirchen markierte das Ende einer kleinen Ära.