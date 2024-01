Wintereinbruch in Wermelskirchen So laufen die Räumungsarbeiten

„Wir sind seit halb vier am morgen im Einsatz“, berichtet Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts am Montagmittag. Sein Team wäre mit vier Fahrzeugen und rund 20 Leuten unterwegs, die die Straßen räumen und gleichzeitig auch streuen würden. Die Arbeit ist dabei klar aufgeteilt: Eins der Fahrzeuge fährt die Räumungsroute in Dabringhausen, eins in Dhünn und die anderen beiden sind für Routen im Rest von Wermelskirchen verantwortlich. Außerdem wird nach einem festen System vorgegangen. Bestimmte Straßen, wie zum Beispiel die Königstraße als Zufahrtsstraße zum Krankenhaus oder auch die Route des 260er Bus nach Köln oder Remscheid haben Priorität- „Die werden also als erstes freigeräumt“, sagt Drescher. An Tagen, an denen es über mehrere Stunden hinweg schneit, wie es am Montag der Fall war, müsse das häufig sogar mehrmals geschehen. „Dann räumen wir die Königsstraße einmal um halb vier Uhr morgens und machen dann mit unserer Route weiter – um sechs Uhr müssen wir die Fahrt aber wieder unterbrechen und die Straße noch einmal räumen, weil inzwischen so viel Schnee nachgekommen ist.“