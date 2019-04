Veranstaltungstipp : Die Ritter sind zurück auf Schloss Burg

Burg Die Wahre Bergische Ritterschaft lädt zur Burgbelebung ein. Besucher erwartet ein vielfältiges Programm.

Eine Zeitreise zurück ins Jahr 1225 verspricht ab Karfreitag ein Besuch auf Schloss Burg. Vor Ort sind die Mitstreiter der Wahren Bergischen Ritterschaft, um den Gästen Einblicke in den Alltag vor 800 Jahren zu gewähren. „Unsere Zelte stehen schon“, berichtet die Vorsitzende der Gemeinschaft, Karin Imig, die Interessenten die Kunst des Brettchenwebens präsentieren will.

15 Mitglieder des Vereins nehmen an dem Camp teil, wobei Karin Imig das Gemeinschaftsgefühl schätzt. Und nicht nur das: „Es macht Spaß, sich mit Geschichte zu befassen und nach Recherchen ein Handwerk wie das Brettchenweben auszuprobieren.“ Wer will, kann ihr dabei über die Schultern gucken. Ausprobieren ist in diesem Angebot aber nicht inbegriffen. „Denn dann ist schnell alles hin“, erklärt die Vorsitzende der bergischen Ritterschaft mit Blick auf die filigrane Technik. Imig freut sich auf so manches Wiedersehen. Denn erfahrungsgemäß nutzt ein treues Stammpublikum, darunter viele Familien, die Burgbelebung zu einem Ausflug.