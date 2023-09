Trödelstand auf der Herbstkirmes Wermelskirchener Frauenunion spendet für Schlaganfallhilfe

Ein Jahr lang haben die Mitglieder der Frauenunion Wermelskirchen Sachspenden für ihren Trödelstand auf der Herbstkirmes gesammelt. Dabei ist so viel Kleidung, Schmuck und Porzellan zusammen gekommen, dass Beisitzerin Ursula Bruchhausen dafür extra viel Platz in ihrem Keller schaffen musste. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Der Verkauf erbrachte insgesamt einen Erlös in Höhe von 2225 Euro, den die Frauenunion am vergangenen Donnerstag der Schlaganfallhilfe Bergisch Land überreichen konnte.