Kriminalität in Wermelskirchen „Willkommen in Dabringhausen“ geklaut

Dreister Diebstahl in Wermelskirchens südlichstem Dorf: Eines der drei „Willkommen in Dabringhausen“-Schilder ist verschwunden. „Das wird wohl gestohlen worden sein“, vermutet Harald Röntgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Dabringhausen (VVV), hat auch eine Vermutung, warum der Willkommensgruß für Langfinger von Interesse ist: „Das verkleidete und mit Holzschnitzerei versehene Grundgestell ist aus Kupfer und das hat ja inzwischen einen recht hohen Materialwert, was für Diebe attraktiv sein könnte.“