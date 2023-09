Verkehr in Wermelskirchen „Balkan-Express“ soll an der Trasse als Straßenbahn rollen

Info

Stadtbahnen Das „Karlsruher Modell“ bezeichnet die Mitnutzung des Eisenbahnschienennetzes für Stadtbahnen. Die Idee dahinter ist, dass nicht der Fahrgast umsteigt, sondern dass die Bahn ihr System wechselt. So können und sollen die auch „Tram-Train“ genannten Züge die Stadt mit der Region verbinden. So wurden unter anderem in Karlsruhe lokale Eisenbahnstrecken in das Straßenbahnsystem eingebunden. Im Gegensatz zu anderen Städten gingen die Verantwortlichen in Karlsruhe so konsequent vor, dass nunmehr Stadtbahnen auf mit anderem Stromsystem elektrifizierte Hauptstrecken der Staatsbahn verkehren können. Eigens zu diesem Zweck wurde ein Stadtbahnfahrzeug erstellt, das neben der bei der Straßenbahn in Karlsruhe verwendeten 750 Volt Gleichspannung auch mit der bei der Deutschen Bahn üblichen 15.000 Volt Wechselspannung betrieben werden konnte. Das Bundesministerium für Forschung und Technik (BMFT) unterstützte diese Entwicklung.