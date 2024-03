Politik in Rhein-Berg / Wermelskirchen Rhein-Berg-CDU kritisiert Autobahn GmbH

Die jüngsten Änderungen in der Verkehrsführung unter der Autobahnbrücke der A4 in Untereschbach stoßen bei der CDU-Kreistagsfraktion auf Unverständnis. Ursprünglich war nach einer Sperrungsphase der L136 vom 6. März bis 23. Juli 2024 aufgrund des Baus eines Traggerüsts geplant, den Verkehr in einer Einbahnstraßen-Lösung unter der Autobahn zu führen. Nun sei ohne weitere Rücksprachen das Verkehrskonzept geändert worden, indem mit einer Ampelsteuerung die Unterführung in beide Fahrtrichtungen genutzt werden soll. „Die Lebenserfahrung eines jeden Autofahrers sagt, dass es bei Baustellenampeln mit einer Fahrtrichtung zu Rückstausituationen kommt. Wie ein Verkehrskollaps in der zentralen Kreuzung in Untereschbach mit wesentlich weitreichenderen Rückstausituationen in alle vier Himmelsrichtungen so verhindert werden soll, steht in den Sternen“, meint der CDU-Fraktionsvorsitzende.