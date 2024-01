Vereinsleben in Wermelskirchen Schachverein eröffnet die Stadtmeisterschaften 2024

Info

Turnier Wer noch in die Stadtmeisterschaften im Schach einsteigen will, kann sein Glück versuchen: Am kommenden Freitag, 20 Uhr, findet der nächste Vereinsabend im „Haus der Begegnung“ statt. Hier sind auch Nachholspiele möglich. Teilnehmer bezahlen bei der Anmeldung zehn Euro, die am letzten Tag zurückgezahlt werden. So soll verhindert werden, dass Spieler das Turnier vorzeitig abbrechen.

Kontakt Informationen gibt es per E-Mail an info@schachverein-wermelskirchen.de.