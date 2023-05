Ski-Club Wermelskirchen Badminton-Anteilung feiert mit Verspätung 25-jähriges Bestehen

„So stärken wir generationsübergreifend den Zusammenhalt in der Badminton-Abteilung“, erklärt Michael Hackstein, der anmerkt, dass von Anfang an, die Förderung junger Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt steht. So errangen mehrere Schüler- und Jugendmannschaften in ihren Gruppen auf Bezirksebene den Meistertitel und setzten sich im Turnier um den Bezirkspokal durch. Hervorzuheben ist hier vielleicht Björn Hoedemaker, der in der Badminton-Abteilung ausgebildet wurde, später zum TV Refrath wechselte und im Jahr 2015 Deutscher Meister im Doppel der unter 15-Jährigen wurde.