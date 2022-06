ÖPNV in Wermelskirchen : SBX-Schnellbus fährt nur sieben Haltestellen an

Wermelskirchen Der SBX, der künftige bergische Schnellbus, biegt auf die Zielgerade ein: Er soll zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember eingeführt werden. Am Donnerstag, 23. Juni, wird darüber abschließend der Kreistag entscheiden.

Inzwischen ist klar, dass sich der Oberbergische Kreis nicht beteiligt: Zwischen Wipperfürth über Hückeswagen bis Wermelskirchen wird also kein Bus verkehren. Das hatten die Ideengeber dieser Linie einst gehofft – Oberberg setzt nun auf VRR-Pläne, dass von Lennep aus die Bahnverbindung nach Düsseldorf verdichtet werden. Dies will Oberbergische im Rahmen eines „Linienbundels-Nord“nutzen.

Der Schnellbus SBX verkehrt dabei beschleunigt und fährt nur sieben Haltestellen an: Wermelskirchen (Busbahnhof), Hilgen (Raiffeisenplatz), Burscheid (Hauptstraße), Pattscheid (Muhrgasse), Bergisch Neukirchen (Wuppertalstraße), Opladen (Busbahnhof sowie Anschluss an die RB 48) und Leverkusen-Mitte (Bahnhof). Der stündlich verkehrende Schnellbus SBX bietet ab 11. Dezember laut Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach den Fahrgästen optimale Übergänge am Bahnhof Opladen aus Wermelskirchen und Burscheid kommend auf die Regionalbahn 48 in Richtung Köln und Wuppertal. Damit besteht die Möglichkeit, bereits in Köln-Mülheim auf das Kölner Stadtbahnnetz umzusteigen.