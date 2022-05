Nach dem Brand in Wermelskirchen : SB-Bereich der Sparkasse weiter geschlossen

Nach dem Brand in Wermelskirchen

Wermelskirchen Nach dem Brand im Januar sorgen Lieferprobleme und Handwerker-Ausfälle durch Corona für Verzögerungen der Sanierungsarbeiten. Anfang Juni könnte der Haupteingang wieder geöffnet werden.

Vor fast vier Monaten hatte ein Brandstifter im Eingangsbereich der Sparkasse, wo die SB-Geräte standen, für erheblichen Sachschaden gesorgt: Der ermittelte Täter hatte mit Benzin einen Teppich in Brand gesetzt. Seither ist der Haupteingang geschlossen. Und das kann noch einen Monat so andauern. Denn die Corona-Pandemie bei Handwerkern, aber auch Lieferschwierigkeiten für Ersatzteile der Geräte verzögern die Wiedereröffnung des Haupteingangs. Daher müssen Kunden weiterhin über die Straße „An der Feuerwache“ zum Nebeneingang gehen, um in der Hauptstelle ihre Bankgeschäfte zu erledigen.