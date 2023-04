Vereinsleben in Wermelskirchen SGV belebt den Rundweg um die Stadt

Wer einen Blick in das neue Programm wirft, findet Klassiker und Neuheiten. So lädt Lothar Werner zum Beispiel pünktlich zum Deutschen Wandertag am 14. Mai zur Sonnenaufgangswanderung ein – Treffpunkt ist um 6.30 Uhr am Schwanenplatz. „Mit gemütlichem Kaffeetrinken im Anschluss“, kündigt er an.