Volkshochschule in Wermelskirchen Karten zum Fest mit persönlicher Note

Programm Die VHS hat ein Christmas-Special-Programm aufgelegt – mit vielen vorweihnachtlichen Ideen. Einzelne Plätz sind noch frei. So treffen am 18. Dezember zum Beispiel englische Weihnachtsgeschichten auf selbst gebackenen Mince Pie. Am 9. Dezember gibt es Tipps für Weihnachtsgeschenke aus der Küche. Am gleichen Tag werden Kurse angeboten, um Pralinen oder Wintertee selber herzustellen. Kinder und Großeltern können am 2. Dezember gemeinsam weihnachtliche Cupcakes backen.

Online

vhs-bergisch-land.de