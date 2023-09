Santa Claus-Contest in Wermelskirchen Skater zeigen ihr Können auf dem Brett

Auch in diesem Jahr sind Skater aus der Nachbarschaft dabei – aus Solingen, Gevelsberg und viele aus Wermelskirchen. Die meisten kennen sich, weil sie häufig im Jugendfreizeitpark unterwegs sind. Sie treten beim Contest in verschiedenen Klassen an: U16, Ü16, gesponserte Fahrer, es gibt auch eine Girls Only-Gruppe. Am Samstagnachmittag haben sich bereits 30 Fahrer in die Listen eingetragen. Und es kommen immer noch Neue hinzu. Gerade steht ein Zehnjähriger aus der Ukraine am Anmeldetisch, mit seinem Board und versucht sich verständlich zu machen. Mit Erfolg. Er schreibt sich in die Liste der unter 16-Jährigen ein und wartet auf seinen Einsatz. 45 Sekunden hat jeder Skater Zeit, um sein Können zu zeigen.