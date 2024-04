Dritte Filiale nach Burscheid und Leichlingen Sanitätshaus Montanus eröffnet Standort in Wermelskirchen

Dort, wo monatelang Fleisch, Kosmetika und Backwaren in Bio-Qualität verkauft wurden, wird zeitnah mit Einlagen, Rollstühlen, Kompressionen und Bandagen gearbeitet: In wenigen Wochen eröffnet das Montanus-Sanitätshaus aus Burscheid seinen dritten Standort in der Wermelskirchener Innenstadt. Damit übernimmt Geschäftsführer Mustafa Korkmaz die ehemaligen Räumlichkeiten des Bio-Supermarktes „Naturata“ in der Telegrafenpassage, der vor knapp zwei Jahren schließen musste.