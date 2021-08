Gebäudemanagement in Wermelskirchen in den Ferien aktiv : Sanierungen an Schulen und Kitas

Auch in der Städtischen Kindertagesstätte Wirtsmühle wurde eifrig gewerkelt. Dort mussten die Böden erneuert werden. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Während der Sommerferien wurden Böden erneuert und Kabinen in Turnhallen saniert. Und im kommenden Jahr steht die Komplettsanierung der Turnhalle des Gymnasiums an.

Wenn in zwei Wochen die Sommerferien beendet sind und alle Schulen in Wermelskirchen wieder die Pforten öffnen, hat der eine oder andere Klassenraum während der Ferien auch einen neuen Anstrich bekommen, klemmende Fenster sind repariert worden. Denn aktuell sind die Mitarbeiter des Gebäudemanagements der Stadt in den Schulen unterwegs, um an der einen Stelle zu sanieren, an anderer Stelle zu renovieren oder auszubessern.

Auch in den Kindergärten waren die Handwerker in den Ferien fleißig, um alles fertig zu haben, wenn die Steppkes wieder zum Spielen in ihre Gruppen zurückkommen. „Wir können ja nur die Schließzeiten nutzen, um größere Sanierungen durchführen zu können“, sagt Hartwig Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements auf Nachfrage unserer Redaktion.

Vor allem in der Kita am Bussardweg in Dabringhausen und der Städtischen Kindertagesstätte Wirtsmühle wurde eifrig gewerkelt, als die Kinder in den ersten beiden Ferienwochen nicht vor Ort waren: „Dort mussten wir dringend die Böden erneuern“, berichtet Dennis vom Hoff vom Gebäudemanagement. „Die alten PVC-Böden sind ersetzt worden durch neue Vinylböden, die aufgeklebt worden sind.“