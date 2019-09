Im Dorf geht’s ab : Samstag ist Herbstfest der Dabringhausener Feuerwehr

Justin Vierkötter von der FW Dabringhausen hatte viel Spaß mit Leana (8), Nina und Mats am Löschschlauch. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dabringhausen (sng) Traditionell Mitte September lädt die Freiwillige Feuerwehr Dabringhausen zum Herbstfest ein. Am kommenden Samstag, 14 September, ab 15 Uhr geht es am Gerätehaus an der Altenberger „heiß“ her, denn die Brandbekämpfer bieten neben Fahrzeugausstellung und den bei den Kindern beliebten Kurz-Rundfahrten mit einem Einsatzfahrzeug auch Löschübungen mit dem Feuerlöscher für Jedermann an.

Außerdem sorgt eine Hüpfburg für Kurzweil bei den kleinen Besuchern.

„Wir wollen Feuerwehr zum Anfassen bieten. Das Konzept funktioniert nach wie vor, denn durch die vielen nachbarschaftlichen Beziehungen im Dorf können wir immer wieder Nachwuchs und neue Kräfte gewinnen“, sagt Dabringhausens Löschzugführer Sebastian Engelke.