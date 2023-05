In Wermelskirchen Saisonstart nach Maß für den Feierabend-Markt

Nach den Wetterkapriolen mit Regenschauern, Windböen und teils sogar Unwetterwarnungen entschädigte „Petrus“ den Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) als Organisator des Feierabend-Marktes mit einem sonnigen Start in die Saison. „Was hat die Bergische Morgenpost denn da eigens für den Feierabend-Markt für ein Traum-Wetter bestellt“, scherzte der WiW-Vorsitzende André Frowein mit einem Lachen. Frowein zapfte gleich zu Beginn des Feierabend-Marktes, der nun wieder bis September ein Mal monatlich stattfindet und in seine dritte Saison geht, einige Runden Bier – und der Zapfhahn stand in den folgenden Stunden des Abends nicht still.