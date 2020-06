Freibad Dabringhausen startet : Betrieb mit Online-Ticket und Saisonkarte

Dabringhauswen Saisonkarten sind ab sofort erhältlich. Limitierte Tagestickets gibt es nur über ein Online-System und in begrenzter Anzahl. Denn es dürfen nur 800 Personen ins Freibad. Eröffnung ist am Freitag, 26. Juni.

Vieles wird anders in diesem Corona-Jahr im Linnefetal, denn auch hier ist in diesem Jahr Abstand geboten. „Es wird Einschränkungen geben, aber eine Erfrischung im Freibad Dabringhausen wird trotz allem möglich sein“, teilte Freibadvereins-Vorsitzender Dominik Roenneke mit. Dieser Mammutaufgabe stellen sich der SV Freibad Dabringhausen und der Förderverein Freibad Dabringhausen.

Den erheblichen Mehrkosten für Personal und Hygieneaufwand steht in diesem Jahr die Begrenzung der Besucherzahlen gegenüber. „Uns werden die Ertragsspitzen der wirklich schönen Sommertage abgeschnitten, die sonst die Schlechtwettertage kompensiert haben“, so Roenneke. Er und seine Mitstreiter bauen daher in diesem Jahr ganz besonders auf die Unterstützung der Badegäste. „Wir hoffen durch einen guten Verkauf an Saisonkarten und einer hohen Tagesauslastung nach den diesjährigen Möglichkeiten dennoch auf eine erfolgreiche Saison“, gibt sich Roenneke optimistisch.