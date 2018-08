Sänger Vlo dreht Video in der Wermelskirchener Goldkind-Bar

Wermelskirchen Kontakte und Bekanntschaften haben es möglich: Der Frankfurter Sänger Florian Petchanatz alias Vlo hat Szenen für einen Videoclip in der Wermelskirchener Shisha-Bar „Goldkind“ am Schwanen gedreht.

Vlo und sein Team, zu dem auch der in Hessen sehr bekannte Filmemacher André Skibba („Maine Sicht“) gehört, haben in den vergangenen Wochen die Szenen für Videoclips zu den drei Liedern „Meine Bitch“, „Nicht weit weg“ und „Save – bei mir läuft“ in den „Kasten“ gebracht. Für letzteren Song entstanden Szenen in Wermelskirchen. „Meine Bitch“ ist gerade veröffentlicht worden, „Save – bei mir läuft“ erscheint Mitte August, die Veröffentlichung von „Nicht weit weg“ ist für November geplant.