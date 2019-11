Chorkonzert in Dhünn : Sänger lassen Hosenträger und ihr Können glänzen

Dhünn Zum Chorkonzert des Männergesangvereins Dhünn kamen 70 Besucher in das CVJM-Vereinhaus nach Hülsen. Die Olper Damen von „D'accord' zeigten die weibliche Facette des Chorgesangs. Die Dhünner Sänger blicken im kommenden Jahr auf ihr 175-jähriges Bestehen zurück.

Vor dem Konzertbeginn hatten sich die Sänger vom Männergesangverein Dhünn (MGV) im Foyer noch ihre passend zu den Fliegen bordeauxfarbenen Hosenträger gegenseitig zurecht „gezubbelt“, am Ende kamen die dann auf den weißen Hemden richtig zur Geltung: Für die letzten Stücke ließen die MGV-Mannen ihre schwarzen Anzugsakkos in der Garderobe, denn angesagt war „leichtere Kost“ in Form von Hits wie Reinhard Meys „Über den Wolken“, Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“ oder Paul Linckes „Berliner Luft“.

Rund 70 Besucher waren zum Chorkonzert des MGV Dhünn in das Vereinshaus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Dhünn-Hülsen gekommen, wohin sich der MGV obendrein den Olper Frauenchor „D'accord“ als weiteren Akteur auf die Bühne geladen hatte. Wer mit „Du schönes Land – Mein Bergisch Land“ ein Konzert eröffnet, kann in Dhünn und Umgebung schon kaum noch etwas falsch machen. Damit gaben die Sänger des MGV die Zielsetzung des vorabendlichen Konzerts vor, heißt es in dem Stück doch: „Auf den Höhen ertönen Lieder, in deinen Täler ertönt Gesang – dich schönes Land, dich muss man lieben.“

Die 27 Dhünner Akteure, die in Programmabschnitten von je vier bis fünf Liedern im Wechsel mit „D'accord“ auftraten, zeigten ihre internationale Seite, als sie die irische Volksweise „In der Fremde – Londonderry Air“, das australische Buschlied „Morgen Matilda“ und das Bozener Bergsteigerlied „Wohl ist die Welt so groß und weit“ anstimmten. Unter der Leitung von Jürgen Kohlgrüber, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feierte, und mit Begleitung von Martin Storbeck am Klavier sang der MGV im „Festgesang“ nicht nur „Musik, du heilige Kunst“, sondern brachte sein Konzert künstlerisch gekonnt dar.

Die weibliche Facette des Chorgesangs vertrat „D'accord“ unter der Leitung von Oliver Firl. Die 20 Sängerinnen erhielten für ihre schwungvollen Interpretationen weltbekannter Lieder wie „I'm walking“, „Fly me to the moon“ oder „Mr. Sandmann“ mehr als nur gastfreundlich-netten Applaus vom Publikum in Dhünn ab – das ließ sich auch von den Damen zum inbrünstigen Mitklatschen animieren.

Im Laufe des eineinhalbstündigen Konzerts ehrte der Vorsitzende des Chorverbandes Bergisch Land/Remscheid, Wolf-Dietrich Hörle, langjährige, verdiente Sänger aus den Reihen des MGV mit Ehrennadel und -urkunde: Manfred Manns für 60, René Klein für 40 Jahre.