Sabine Ballsieper arbeitet für das DRK in Wermelskirchen

Wermelskirchen Sabine Ballsieper hat Antennen für Menschen. Deshalb hat sie für die Psychosoziale Notfallversorgung weiterbilden lassen.

Der Trubel war groß: Der Wasserstand stieg, alle heimischen Organisationen des Katastrophenschutzes arbeiteten bereits Hand in Hand und das Deutsche Rote Kreuz hatte die Betreuung der Senioren übernommen. Von einem Moment auf den anderen hatten die alten Menschen ihre Wohnungen in der Pflegeinrichtung in Weltersbach verlassen müssen, weil das Wasser stieg. Registrierkarten wurden geschrieben, Getränke gereicht und Angehörige benachrichtigt. „Und dann entdeckte ich die ältere Dame, die ganz alleine am Rande der Gruppe saß“, erzählt Sabine Ballsieper. Die Frau sprach nicht, wirkte völlig ins sich gekehrt, fast apathisch und bat nicht um Hilfe. Das war der Moment, in dem die 38-Jährige innehielt, ihre aktuelle Aufgabe an einen Kollegen abgab und sich zu der Dame setzte.