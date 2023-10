Kindersachenbörse in Dhünn Immer mehr Eltern verkaufen Kinderkleidung

Genau 20 Prozent des Erlöses kommen am Ende dem Kindergarten zugute. Im vergangenen Jahr nahm der Förderkreis mit der Kindersachenbörse rund 1400 Euro ein – die er dann wieder für Projekte und Ideen des evangelischen Kindergartens in Dhünn investierte. „Wir lernen in jedem Jahr etwas dazu“, sagt Lea Selbach. So wurde in diesem Jahr nicht nur die Schnellkasse besser ausgezeichnet. Sondern der Förderkreis lädt auch gleich zur nächsten Kindersachenbörse ein: Die findet am 16. März 2024 statt – erneut im Vereinshaus in Hülsen.