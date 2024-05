Austragungsort ist das Bürgerzentrum Wermelskirchen Rummikub-Klub richtet Deutsche Meisterschaft aus

Info

Termin Die Deutsche Rummikub-Meisterschaft findet am Samstag, 15. Juni, ab 11 Uhr im Wermelskirchener Bürgerzentrum statt.

Anmeldungen Alle Interessierten sind eingeladen, mitzuspielen – höchstens 100 Teilnehmer können dabei sein. Anmeldungen sind ab sofort möglich – per E-Mail mit Vorname, Name und Alter an rummikub-dm@web.de. Auch Nachmeldungen am Turniertag sind bis 10.30 Uhr möglich. Das Startgeld beträgt zehn Euro.

Klubtreffen Wer vorher noch mal eine Runde Rummikub spielen möchte, ist zum nächsten Klubtreffen eingeladen – am Mittwoch, 12. Juni, von 16 bis 19 Uhr im Stephanus-Gemeindezentrum Hilgen-Neuenhaus.