Wermelskirchen: RPA soll Bietverfahren zum Loches-Platz prüfen

Wermelskirchen Droht der Termin der Unterzeichnung des Kaufvertrages für den Loches-Platz, und damit der Baustart, weiter nach hinten zu rücken? Die WNKUWG-Fraktion beantragt jetzt, das durchgeführte Bietverfahren für den Kauf des Grundstückes zu überprüfen. Die Politiker haben den Eindruck, dass das Grundstück zu preiswert an den Investor veräußert werden soll.

Was ist passiert? Die Fraktion hat den Eindruck, dass den Bietern eine "unzulässige Beihilfe" gewährt würde - Details nennt die Fraktion nicht, denn es geht hier um viel Geld. Deshalb soll der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) das eigentlich abgeschlossene Verfahren noch einmal aufrollen und das Bietverfahren prüfen. Das geschieht nichtöffentlich - auch die spätere Entscheidung wird nichtöffentlich im Rat diskutiert oder verkündet. In dem Antrag, der öffentlich eingereicht wurde, möchte die WNKUWG auch wissen, ob im "Verlauf des Bieterverfahrens auf Wunsch der Bieter der Verkehrswert nach unten angepasst" worden sei. Damit würde die Stadt sicher viel Geld - Insider munkeln von einem Millionenbetrag - verlieren. Eigentlich nämlich müsste eine Stadt den höchstmöglichen Preis erzielen.

Sollte diese Anpassung nach unten erfolgt sein, will die Fraktion geklärt wissen, ob das zulässig ist. In diesem Zusammenhang stellt sich der Fraktion auch die Frage in dem Antrag an den Ausschuss, ob es letztlich rechtens ist, wenn ein nach unten veränderter Verkehrswert nicht den realen Wert des Grundstücks widerspiegelt. Spätestens am 18. Juni muss der Rat entscheiden, ob der Prüfauftrag erteilt wird.