Roy Madeck bereichert Kulturszene in Wermelskirchen „Mach wat de wills – mir is et ejal“

Es ist der 27. Dezember, Weihnachten ist gerade durch, die Verdauung muckt noch ein wenig, und die Stimmung schwankt zwischen Feiertags-Blues und Aufbruchsstimmung. Eigentlich die Zeit, um innenzuhalten, aus ureigenem Interesse, um sich nicht noch kurz vor dem Neustart ins neue Jahr so zu verausgaben, dass man diesen entweder nicht vernünftig zu feiern in der Lage ist – oder danach direkt wieder in diese ungewöhnliche Katerstimmung der Zwischentage verfällt. Doch dann kommt ein Termin herein, ein Interview. Mit einem gewissen Roy Madeck aus Wermelskirchen. Der ist mehr oder minder aus dem Nichts aufgetaucht, ein „Ur-Kölscher mit dänischen Wurzeln“, auf den wenigen Bildern, die es von ihm gibt, mit einer 1970er-Jahre-Fliege-Puck-Sonnenbrille, dezent-frech rausgestreckter Zunge und Haute-couture in Form eines beige-weiß-braun-gestreiften Hemds deutlich macht, dass er nicht wirklich von der Stange ist. Der Ort des Gesprächs, eine selbstzusammengezimmerte Holzhütte in der Mitte von Nirgendwo, irgendwo im Rheinisch-Bergischen Kreis, passt da auch wie der Faust aufs Gretchen – und als Roy Madeck den Mund aufmacht, ist es, als ob Henning Krautmacher von den Höhnern und Egon Olsen von der Olsenbande sich in der Sprache des Gegenübers zu einem munteren Stelldichein eingefunden haben. Mehr und mehr gewinnt aber das Kölsche mit einer eigenen Mixtur aus Köln, Eifel und Unna im Ruhrgebiet die Überhand, und auch der Gesprächspartner selbst taut schnell auf. Von Katerstimmung nach den Feiertagen oder Katerstimmung vor dem Jahreswechsel ist nichts zu spüren. Also, los geht’s, lernen wir diesen eigenwilligen Künstler einmal etwas näher kennen.