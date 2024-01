Ambulante Pflege Neuer Pflegedienst startet in Wermelskirchen

Eine große Knappheit an Pflegeangeboten gibt es in Wermelskirchen nicht, wie Nicole Rose die Lage einschätzt. „Aber es werden ja immer mehr Leute älter – der Bedarf ist also auf jeden Fall da.“ Außerdem wäre die Versorgung in den ländlicheren Regionen um Wermelskirchen herum häufig deutlich schlechter. „Wir haben zum Beispiel schon Leute in unsere Touren aufgenommen, denen von anderen Pflegediensten gekündigt wurde, weil es sich finanziell nicht mehr gelohnt hat, so weit raus zu fahren.“ Klar müsse es auch für sie wirtschaftlich bleiben, das sei leider so, sagt Rose: „Aber bis jetzt konnten wir das noch gut in unsere Touren einbinden.“ Zum Teil würden sie und ihr Team auch versuchen, in kleineren Orten, in denen sich bereits Menschen bei ihnen gemeldet hätten, aktiv weitere Pflegebedürftige anzuwerben – zum Beispiel, indem sie auch hier Flyer verteilen.